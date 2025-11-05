|
JK Paper: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
JK Paper gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
JK Paper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,42 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,59 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,49 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 16,83 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
