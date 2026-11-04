JK Paper stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JK Paper hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,59 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JK Paper ein EPS von 4,42 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,39 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at