JK: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JK veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 32,63 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,83 Milliarden JPY im Vergleich zu 97,22 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at