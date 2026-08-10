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10.08.2026 06:31:29
JK Tyre Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
JK Tyre Industries hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 1,55 INR gegenüber 6,03 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JK Tyre Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,46 Milliarden INR im Vergleich zu 38,69 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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