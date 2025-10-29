|
29.10.2025 06:31:28
JK Tyre Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
JK Tyre Industries hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,08 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,93 INR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JK Tyre Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,11 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 36,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 8,20 INR sowie einem Umsatz von 39,30 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
