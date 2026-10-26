JK Tyre Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JK Tyre Industries ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JK Tyre Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,08 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48,41 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at