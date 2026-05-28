JK Tyre Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JK Tyre Industries hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,25 INR, nach 3,54 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 42,23 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 12,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 27,24 INR. Im Vorjahr waren 18,07 INR je Aktie erzielt worden.

JK Tyre Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 163,27 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 145,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at