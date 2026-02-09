|
JK Tyre Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JK Tyre Industries hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 7,29 INR gegenüber 1,88 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,23 Milliarden INR – ein Plus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JK Tyre Industries 36,74 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
