|
15.05.2026 06:31:29
JK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
JK veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,03 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JK ein EPS von 16,44 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 98,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 96,57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 148,87 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte JK 148,18 JPY je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,41 Prozent auf 398,82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 393,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.