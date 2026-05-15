JK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JK veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,03 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JK ein EPS von 16,44 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 98,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 96,57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 148,87 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte JK 148,18 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,41 Prozent auf 398,82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 393,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at