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27.03.2026 06:31:29
Jl Mag Rare-Earth informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jl Mag Rare-Earth hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,90 Prozent auf 330,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 243,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 USD je Aktie generiert.
Jl Mag Rare-Earth hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 938,84 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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