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24.04.2026 06:31:29
Jl Mag Rare-Earth legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jl Mag Rare-Earth hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,96 Prozent auf 294,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 241,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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