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27.03.2026 06:31:29
Jl Mag Rare-Earth präsentierte Quartalsergebnisse
Jl Mag Rare-Earth hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 HKD gegenüber 0,070 HKD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Jl Mag Rare-Earth mit einem Umsatz von insgesamt 2,57 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,89 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 35,96 Prozent gesteigert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,560 HKD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,230 HKD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Jl Mag Rare-Earth im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,36 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 7,33 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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