Jl Mag Rare-Earth: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jl Mag Rare-Earth hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte Jl Mag Rare-Earth einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 432,6 Millionen USD – ein Plus von 65,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jl Mag Rare-Earth 260,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at