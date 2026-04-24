Jl Mag Rare-Earth: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jl Mag Rare-Earth hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,16 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jl Mag Rare-Earth 0,130 HKD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,48 Prozent auf 2,30 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,88 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at