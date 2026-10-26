JLT Mobile Computers A legte Quartalsergebnis vor

JLT Mobile Computers A hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 16,3 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at