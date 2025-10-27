JLT Mobile Computers A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JLT Mobile Computers A gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,020 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,0 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 24,0 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

