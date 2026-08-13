JLT Mobile Computers A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JLT Mobile Computers A hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,04 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,00 Prozent auf 29,6 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at