Besuchen Sie JLT Mobile Computers auf der MODEX 2022,

Stand #C8087, 28.-31. März 2022, Atlanta, USA

Besuchen Sie JLT Mobile Computers auf der SITL 2022,

Stand D79, 5.-8. April 2022, Paris, Frankreich

Bild verfügbar bei: monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers stattet führendes europäisches Beschaffungs- und Dienstleistungsunternehmen Solar mit robusten Staplerterminals aus

Robuste, zuverlässige Gabelstapler-PCs mit hervorragender Netzwerkanbindung helfen Solar, seine komplexen Betriebsabläufe zu optimieren, Fehler zu minimieren und Kunden noch schneller und verlässlicher zu beliefern.

Växjö, Schweden, 15. Februar 2022 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler zuverlässiger Computerlösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, beliefert die Firma Solar Denmark A/S bereits seit Jahren mit robusten Staplerterminals, um reibungslose Lager-Arbeitsabläufe zu ermöglichen und das Risiko einer verspäteten Auftragsabwicklung zu verringern. Die zuverlässige Hardware und die überragende Netzwerkanbindung der Computer geben dem Personal die Möglichkeit, Artikel lückenlos zu verfolgen – von der Bestellung bis zur Auslieferung an die Kunden.

Solar mit seinen rund 3.000 Beschäftigten ist als Beschaffungs- und Dienstleistungs-Unternehmen hauptsächlich in den Bereichen Elektro, Heizung, Sanitär, Lüftung, Klima und Energie tätig. Mit seinen Lagern in fünf Ländern, von denen Kunden in ganz Nordeuropa beliefert werden, konzentriert sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens darauf, Firmenkunden ein breites Produkt-Portfolio anzubieten, für zuverlässige Produktverfügbarkeit zu sorgen und zusätzlich eine Vielzahl von Mehrwertdiensten zu bieten. Solar hat mehr als eine Viertelmillion Produkte auf Lager und legt höchsten Wert auf die korrekte und pünktliche Auslieferung von Kundenbestellungen am jeweils nächsten Arbeitstag.

Als Solar nach neuen Staplerterminals Ausschau hielt, fokussierte man sich bei der Suche auf Geräte mit vollständiger Kompatibilität zu dem unter Windows 10 laufenden Lagerverwaltungs-System SAP EWM (Extended Warehouse Management). Weitere vorrangige Kaufkriterien von Solar waren Robustheit und Qualität sowie eine uneingeschränkt zuverlässige Netzwerk-Konnektivität unter allen denkbaren Einsatzbedingungen. Das Unternehmen wandte sich an das dänische, auf Lagerverwaltungs-IT spezialisierte Unternehmen Codeex, um Hilfestellung bei der Evaluierung verschiedener konkurrierender Systeme zu erhalten. Dabei bewies das robuste Staplerterminal JLT1214P™ die beste Eignung für die gestellten Aufgaben.

Nach der ersten Bestellung von Gabelstapler-PCs des Typs JLT1214P mit dem Ziel, die Lagerbestände nachzuverfolgen und die termingerechte Lieferung in seinen dänischen Lagern zu verbessern, war Solar so beeindruckt, dass in der Folgezeit weitere Geräte für die Lager in Norwegen, Schweden und den Niederlanden nachbeschafft wurden. In einer kürzlich erstellten Video-Fallstudie fasst Leif Prüsse Lauridsen, Instandhaltungstechniker bei Solar, die Gründe für die Zufriedenheit mit den Geräten wie folgt zusammen: "Die JLT-Computer sind zuverlässig, zeichnen sich durch eine hervorragende Netzwerkanbindung aus und müssen nicht ständig neu hochgefahren werden. Noch dazu treten eigentlich nie Defekte auf. Tatsächlich musste ich in den vier Jahren, in denen wir die Geräte nun schon einsetzen, nur ein einziges zur Reparatur einschicken."

Die Betriebsabläufe bei Solar Denmark A/S erfordern das akribische, jederzeitige Nachverfolgen sämtlicher Artikel. Die Ausstattung der Gabelstapler mit Computern erlaubt es dem Unternehmen, alle Artikel lückenlos zu verfolgen – von der Bestellungsaufgabe über die Erfassung und Kommissionierung bis zum Versandprozess und zur endgültigen Auslieferung. Dazu stellt Solar seinen Beschäftigten alles Notwendige (Computer, Scanner und Drucker) zur Verfügung, um sämtliche Artikel während des gesamten Prozesses zu tracken. Von entscheidender Bedeutung ist aus diesem Grund die zu 100% zuverlässige Netzwerkanbindung der Computer, mit denen die Gabelstapler, Förderfahrzeuge und anderen Maschinen im Rahmen des SAP EWM Lagerverwaltungssystems von Solar ausgestattet sind.

Zu den Gründen, warum sich Solar für den JLT1214P-Computer entschied, gehört neben der Kombination aus Robustheit, Zuverlässigkeit, Verarbeitungsleistung und drahtloser Netzwerkanbindung auch die Tatsache, dass sich der Computer sowohl an neue als auch ältere Peripheriegeräte anschließen lässt. Ein weiteres Kriterium war das kundenspezifische BIOS-Toolset, das eine optimale Nutzung der SAP EWM-Software des Unternehmens ermöglicht.

Der robuste, praxiserprobte Gabelstapler-Computer des Typs JLT1214P hat das Vertrauen von Kunden in Lager-, Umschlag- und anderen Logistikanwendungen auf der ganzen Welt erworben. Er ist mit der selbstkalibrierenden, auf projektiv-kapazitiver Technik beruhenden, robusten Touchscreen-Technologie JLT PowerTouch™ ausgestattet, die eine benutzerfreundliche Touch-Bedienung, ähnlich wie bei modernen Konsumergeräten, ermöglicht – mit Handschuhen ebenso wie ohne. Gleichzeitig ist für Robustheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen gesorgt.

Die WLAN- und Bluetooth-Technik des JLT1214P-Computers nutzt die eingebaute, hochempfindliche PIFA-Technologie (Planar Inverted-F Antenna) von JLT, die für zuverlässigste drahtlose Konnektivität ausgelegt ist – selbst unter schwierigen Bedingungen mit schwacher oder ungleichmäßiger Funkabdeckung.

Wie alle Systeme von JLT ist auch das JLT1214P-Staplerterminal von Grund auf für maximale Zuverlässigkeit und Funktionalität in anspruchsvollen Einsatzumgebungen konzipiert. Die Vielzahl der integrierten Features und die kompakte Konstruktion ermöglichen zudem einen schnellen und kostengünstigen Einbau selbst unter beengten Platzverhältnissen.

Weitere Informationen über JLT Mobile Computers sowie die Produkte und Lösungen des Unternehmens finden Sie unter www.jltmobile.com.

Leseranfragen Pressekontakt Certified Adviser JLT Mobile Computers Group PRismaPR Eminova Fondkommission AB Per Holmberg, CEO Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com www.eminova.se

Über JLT Mobile Computers

Zuverlässige Leistung, weniger Ärger. JLT Mobile Computers ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Computergeräten für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Mehr als 25 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben JLT zum Maßstab für robuste Computer werden lassen, mit herausragender Produktqualität und fachkundigem Service. Die Lösungen und der Support von JLT bieten den Kunden in Lagerhaltung, Gütertransport, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft einen reibungslosen Geschäftsablauf. Mit Niederlassungen in Schweden und den USA, die durch ein breites Netz von Vertriebspartnern in lokalen Märkten ergänzt werden, ist JLT weltweit aktiv. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und die Aktie ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market-Börse unter dem Symbol JLT notiert. Aktuell fungiert Eminova Fondkommission AB als Certified Adviser. Weitere Informationen finden Sie unter www.jltmobile.com.

Anhang