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22.10.2026 06:31:29
JM A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
JM A hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,510 SEK je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 2,83 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JM A 2,31 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,560 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,57 Milliarden SEK gelegen.
Redaktion finanzen.at
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