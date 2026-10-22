JM A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

JM A hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,510 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,83 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JM A 2,31 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,560 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,57 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at