JM A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JM A hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JM A 1,56 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat JM A im vergangenen Quartal 2,86 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JM A 4,00 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,03 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,81 Milliarden SEK taxiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,870 SEK beziffert, während im Vorjahr 5,47 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat JM A mit einem Umsatz von insgesamt 10,69 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,27 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um -25,09 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,05 SEK sowie einem Umsatz in Höhe von 10,02 Milliarden SEK gerechnet.

