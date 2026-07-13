JM A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JM A veröffentlichte am 10.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,37 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,18 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,35 Milliarden SEK, gegenüber 3,25 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27,71 Prozent präsentiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,13 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,86 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at