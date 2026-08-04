JM Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JM Financial hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,05 INR gegenüber 4,75 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat JM Financial 12,25 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at