JM Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JM Financial äußerte sich am 06.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,79 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JM Financial 1,74 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 10,94 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,81 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at