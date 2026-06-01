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01.06.2026 06:31:29
JM Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
JM Financial hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,19 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,69 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,27 Milliarden INR umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 12,57 INR, nach 8,59 INR im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahr hat JM Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,61 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 42,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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