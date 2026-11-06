JM Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JM Financial stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 2,50 INR. Im letzten Jahr hatte JM Financial einen Gewinn von 2,82 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 10,56 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,44 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at