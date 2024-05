JM Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JM Financial hat am 24.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,39 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JM Financial ein EPS von 0,600 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 12,76 Milliarden INR gegenüber 7,14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,29 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,26 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat JM Financial in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 41,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48,32 Milliarden INR im Vergleich zu 34,25 Milliarden INR im Vorjahr.

