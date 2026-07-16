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16.07.2026 06:31:29
JMACS Japan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JMACS Japan hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,25 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 1,65 Milliarden JPY gegenüber 1,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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