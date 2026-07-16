JMACS Japan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JMACS Japan hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,25 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1,65 Milliarden JPY gegenüber 1,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at