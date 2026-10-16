JMACS Japan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JMACS Japan hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23,25 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,90 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at