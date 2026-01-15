JMACS Japan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JMACS Japan hat am 14.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JMACS Japan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,57 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at