JMD Ventures: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JMD Ventures hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,05 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat JMD Ventures im vergangenen Quartal 1,3 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JMD Ventures 1,3 Millionen INR umsetzen können.

