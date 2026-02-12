JMD Ventures informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

JMD Ventures hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,04 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat JMD Ventures im vergangenen Quartal 0,8 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JMD Ventures 1,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at