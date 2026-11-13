JMD Ventures legte Quartalsergebnis vor

JMD Ventures hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

JMD Ventures hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at