JMD Ventures: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JMD Ventures hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JMD Ventures ein Ergebnis je Aktie von 0,110 INR vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,5 Millionen INR, gegenüber 1,6 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,18 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,110 INR beziffert. Im Vorjahr hatte JMD Ventures 0,460 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 71,06 Prozent auf 16,10 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4,66 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at