JMDC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JMDC hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 17,28 JPY. Im letzten Jahr hatte JMDC einen Gewinn von 14,79 JPY je Aktie eingefahren.

JMDC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at