JMDC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JMDC veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37,23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 25,60 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at