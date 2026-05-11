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11.05.2026 06:31:29
JMDC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JMDC hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 29,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 52,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 13,97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,12 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 103,44 JPY. Im Vorjahr waren 111,34 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 20,95 Prozent auf 50,46 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 41,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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