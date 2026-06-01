JMG: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JMG präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

JMG vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 82,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 7,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

JMG vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,460 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,17 Prozent auf 6,75 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9,02 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at