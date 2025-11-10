JMS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JMS präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,790 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat JMS mit einem Umsatz von insgesamt 16,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,57 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at