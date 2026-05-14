14.05.2026 06:31:29

JMS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JMS lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 27,71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,900 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,87 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,11 Milliarden JPY eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -31,970 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JMS ein EPS von 3,65 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,60 Prozent auf 65,85 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte JMS 69,75 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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