JMS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JMS hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

JMS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 15,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -18,760 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JMS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,13 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,55 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at