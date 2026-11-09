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09.11.2026 06:31:29
JMS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JMS präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 4,79 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JMS noch ein Gewinn pro Aktie von 10,98 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 17,26 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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