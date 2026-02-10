|
Jnk India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Jnk India hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 3,25 INR gegenüber 0,520 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 2,03 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jnk India 935,2 Millionen INR umgesetzt.
