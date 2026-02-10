Jnk India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Jnk India hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 3,25 INR gegenüber 0,520 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2,03 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jnk India 935,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at