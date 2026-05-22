Jnk India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jnk India äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,84 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,37 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,38 Milliarden INR gegenüber 1,91 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,61 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Jnk India im vergangenen Geschäftsjahr 8,19 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jnk India 4,77 Milliarden INR umsetzen können.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 10,06 INR und einen Umsatz von 6,65 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at