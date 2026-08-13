Jnk India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jnk India stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,05 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Jnk India im vergangenen Quartal 1,80 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 81,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jnk India 991,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at