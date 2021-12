Joachim Nagel Scholz' Favorit für Bundesbank-Spitze - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der ehemalige Bundesbanker Joachim Nagel (55) hat laut einem Bericht der Financial Times gute Aussichten, Nachfolger von Jens Weidmann an der Bundesbank-Spitze zu werden. Wie das Blatt unter Berufung auf informierte Personen schreibt, will Bundeskanzler Olaf Scholz dem langjährigen Bundesbank-Mitarbeiter und aktuellen Manager bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) den Vorzug anderen Interessenten wie der EZB-Direktorin Isabel Schnabel und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies geben. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Der promovierte Volkswirt Nagel arbeitete von 1999 bis 2016 bei der Bundesbank, zuletzt als Vorstandsmitglied. Von 2017 bis 2019 war Nagel Mitglied des Vorstands der KfW, 2020 wurde er stellvertretender Leiter des Bankenbereichs der BIZ. Eine mit den Gesprächen vertraute Person sagte, dass Scholz Nagel bevorzuge, weil dieser ein Zentralbanker und kein Akademiker sei. So könnten Ansehen und Einfluss der Institution erhalten werden. Nagel ist SPD-Mitglied.

Jens Weidmann scheidet am Jahresende nach zehn Jahren aus dem Amt aus.

December 03, 2021 05:53 ET (10:53 GMT)