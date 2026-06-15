Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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15.06.2026 11:57:05
Joaquín Niemann erstmals bei der BMW International Open.
+++ Chilene Joaquín Niemann verstärkt Spielerfeld bei der BMW International Open (1. bis 5. Juli 2026) weiter +++ Auch Byeong-Hun An (KOR), Marco Penge (ENG), Abraham Ancer (MEX), Sebastián Muñoz (COL) und Josele Ballester (ESP) schlagen im GC München Eichenried ab +++ Finn Kölle und Thomas Georg Schmidt (beide GER) starten als Amateure +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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