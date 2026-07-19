Secure Income REIT Aktie

Secure Income REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1153B / ISIN: GB00BLMQ9L68

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19.07.2026 06:00:12

Job crisis leaves newly qualified nurses struggling to secure roles

A recruitment freeze and lack of NHS workforce planning mean graduates are fighting over fewer vacanciesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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