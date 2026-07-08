Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
08.07.2026 07:39:46
Job-Kahlschlag in der Autobranche: VW spart - aber was ist der Plan?
Porsche streicht weitere Tausende Stellen, bei Volkswagen berät der Aufsichtsrat über den Sparkurs. Doch Personalabbau allein löst die Krise nicht. Hinter den Kulissen gewinnt deshalb eine Idee an Gewicht, die lange undenkbar schien: Chinesische E-Autos könnten künftig in deutschen Fabriken gebaut werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|74,65
|-4,11%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|72,90
|-3,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.