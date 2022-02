Job Navi - kleines aber feines Schulungsprogramm für Jungmütter

Das Arbeitsmarktservice Wien hat seit 2016 ein Programm, um jungen Müttern ohne Ausbildung den Weg zu einem Job zu ebnen. Der "Job Navi" bietet bis zu 25-jährigen Frauen nicht nur eine individuelle Förderung und Ausbildung, sondern sichert auch die Betreuung ihrer Kinder - und nimmt Rücksicht auf diverse soziale Probleme im Umfeld . Viele haben Gewalterfahrungen hinter sich, 80 Prozent sind Alleinerzieherinnen, oft mit mehr als einem Kind, sagte AMS-Wien-Chefin Petra Draxl.

"Das ist kein günstiges Projekt", sagte Draxl am Dienstag in einer Pressekonferenz. Budgetiert seien jährlich 850.000 Euro. Rund 80 Frauen werden in das Programm jährlich aufgenommen, etwa 15 davon stehen das ganze Programm durch und haben am Ende einen qualifizierten Job. Allerdings helfe das Programm nicht nur den Frauen selber, sondern auch ihren Kindern, die von der Betreuung ebenso profitieren wie von der Motivation ihrer Mütter, den Weg in einen Job geschafft zu haben. "Sie glauben gar nicht, wie stolz diese Frauen dann sind", so Draxl.

Seit 2016 haben 561 Mütter mit 800 bis 900 Kindern teilgenommen. 73 haben einen Lehrabschluss gemacht, aber einige andere haben auch Ausbildungen ohne Lehrabschluss geschafft oder sind wieder in die Schule eingestiegen. Grundsätzlich ist das Programm in drei Phasen mit steigender Intensität gegliedert, um die Betroffenen langsam an die Arbeitswelt heranzuführen. Immer aber ist die Betreuung der Kinder ein integraler Bestandteil. Auch können die Frauen wieder einsteigen, falls sie zwischenzeitlich abbrechen. Am 24. Jänner sei der sechste Projektdurchgang gestartet. Eine Ausweitung auf andere Ballungsräume wie Graz sei ein mögliches Thema.

Grundsätzlich bietet das AMS den bei ihm gemeldeten Frauen so eine Chance an, teilweise laufe es aber auch über Mundpropaganda, sagte Draxl. Es sei auch möglich, dass sich Frauen aktiv um die Aufnahme in das Programm bewerben.

Volle Unterstützung für das Programm kam am Dienstag von Arbeitsminister Martin Kocher und Frauenministerin Susanne Raab (beide ÖVP). Das sei zwar "kein riesiges Projekt", aber "ein beispielhaftes": Denn es zeige, dass Berufsausbildung und Kinderbetreuung verbunden und aus einer Hand angeboten werden können - und dass Ausbildung entscheidend für den Erfolg am Arbeitsmarkt ist, sagte Kocher in der gemeinsamen Pressekonferenz. Auch für Raab ist es "wichtig, dass wir alles tun, dass Frauen, die auch Mütter sind, selbstverständlich ihre Chancen am Arbeitsmarkt verwirklichen können". Da gehe es auch um die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen.

tsk/ivn