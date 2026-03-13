People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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13.03.2026 15:51:00
Job openings jump to 3-month high, but businesses aren’t actually hiring more people
Job openings in the U.S. showed a surprising pop in January, but it’s far from clear if the increase is sustainable. Other evidence suggests the labor market is still very sluggish.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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